Borsa: l’Europa cerca il rimbalzo, faro puntato sui bond

Milano sale dello 0,6% con Prysmian e Stm, tirano il fiato i Btp

MILANO, 03 SET – Le Borse europee provano a consolidare i rialzi di avvio seduta con gli occhi degli investitori ancora una volta puntati sul comparto obbligazionario, dove continua la pressione sui titoli di Stato a lunga scadenza. Parigi sale dello 0,8%, Milano e Francoforte dello 0,6%, Londra dello 0,4% mentre anche a New York i future su Wall Street tentano di accelerare con quelli sull’S&P 500 che avanzano dello 0,4% e quelli sul Nasdaq dello 0,6%. Gli indici pmi dei servizi e compositi dei principali Paesi europei sono stati leggermente inferiori alle attese, con quello dell’Eurozona dei servizi in lieve calo a 50,5 e quello composito in marginale rialzo a 51, comunque entrambi sopra la soglia che indica una fase di espansione dell’economia. Resta alta l’attenzione sui bond: i rendimenti dei titoli di Stato registrano dopo diverse sedute un calo marginale, con l’eccezione di quelli americani, britannici e giapponesi, che aggiornano i massimi sulle lunghe scadenze. I Btp cedono un paio di punti base, al 3,65%, mentre lo spread con il bund è in calo a 88 punti. A Piazza Affari corrono Prysmian (+3,5%), Stm (+3%), Interpump (+2,1%), Moncler (+2%), Recordati (+1,7%). Deboli le banche, con l’eccezione di Unicredit (+1%). A guidare i ribassi sono Mps (-0,8%) e Mediobanca (-0,4%) che, dopo un avvio in rialzo, hanno ripreso la strada del ribasso imboccata ieri dopo il rilancio del Monte. Deboli anche gli assicurativi con Unipol e Generali entrambe in calo dello 0,8%.

