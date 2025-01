agenzia

Francoforte +0,97%, Parigi -0,32%, Londra +0,28%

MILANO, 29 GEN – Le Borse europee chiudono in ordine sparso in attesa della Fed. Francoforte, alla vigilia del dato sul Pil in Germania, sale dello 0,97% con il Dax a 21.637 punti. Frena Parigi con il lusso. Il Cac 40 cede lo 0,32% a 7.872 punti. Londra è cauta a +0,28% con il Ftse 100 a 8.557 punti.

