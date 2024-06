Borsa: l’Europa chiude debole, si guarda a banche centrali

agenzia

Francoforte (-0,8%), Parigi (-0,58%), Londra (-0,41%)

MILANO, 25 GIU – Le Borse europee chiudono deboli, in cerca di indicazioni sulle prossime decisioni sulle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Dopo gli ultimi indicatori macroeconomici ora si attendono i dati dell’inflazione. Elementi che serviranno per le decisioni della Bce. Archiviano la seduta in flessione Francoforte (-0,8%), Parigi (-0,58%), Londra (-0,41%).

