Borsa: l’Europa chiude debole, timori per crisi Medio Oriente

agenzia

Francoforte (-0,25%), Parigi (+0,05%), Londra (+0,17%)

MILANO, 02 OTT – Le Borse europee chiudono deboli con gli investitori che guardano alla crisi in Medio Oriente. I timori sono di una ulteriore escalation delle tensioni, con una risposta di Israele all’attacco subito dall’Iran. Tensioni sulle materie prime con il petrolio in rialzo. Chiusura in calo per Francoforte (-0,25%), piatta Parigi (+0,05%), in rialzo Londra (+0,17%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA