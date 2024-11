Borsa: l’Europa chiude in calo e guarda agli Stati Uniti

agenzia

Parigi (-2,69%), Francoforte (-2,13%), Londra (-1,22%)

MILANO, 12 NOV – Le Borse europee chiudono in netto calo, in linea con l’andamento negativo di Wall Street. Dopo i rialzi delle precedenti sedute, i mercati azionari arretrano alla vigilia dell’inflazione negli Stati Uniti ed in attesa di avere maggiori indicazioni sulle mosse del presidente eletto Donald Trump. Sotto i riflettori anche l’andamento della crescita economica globale e le vicende politiche in Germania. Scivolano Parigi (-2,69%), Francoforte (-2,13%) e Londra (-1,22%).

