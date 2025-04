Borsa: l’Europa chiude in ordine sparso, Francoforte +0,7%

agenzia

Sale Londra (+0,5%), deboli Parigi (-0,2%) e Madrid (-0,7%)

MILANO, 29 APR – Chiusura in ordine sparso per le Borse europee dove continua l’ottimismo nonostante i segnali di frenata dell’economia americana, dove la fiducia dei consumatori è scesa ai minimi da cinque anni e i dati Jolt sui nuovi posti di lavoro sono rimasti sotto le attese. Mentre dagli Usa arrivano segnali di un ammorbidimento delle posizioni del presidente Donald Trump sui dazi al settore automobilistico, Francoforte e Londra hanno terminato le contrattazioni in progresso, rispettivamente, dello 0,69% e dello 0,55% mentre Parigi e Madrid hanno ceduto lo 0,24% e lo 0,67%, con il listino madrileno debole dopo il blackout che ieri ha spento la Spagna.

