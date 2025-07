Borsa: l’Europa chiude in rialzo con lo sguardo ai dazi Usa

agenzia

Francoforte (+1,2%), Parigi (+0,35%), Londra (-0,19%)

MILANO, 07 LUG – Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che guardano alle mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi. A breve saranno inviate le prime lettere, in vista della scadenza del 9 luglio per l’entrata in vigore delle tariffe commerciali. Il dollaro si rafforza sulle principali valute. In positivo Francoforte (+1,2%) e Parigi (+0,35%). Debole Londra (-0,19%).

