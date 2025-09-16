agenzia
Borsa: l’Europa chiude in vista della Fed, dollaro debole
Francoforte (-1,77%), Parigi (-1%) e Londra (-0,88%)
MILANO, 16 SET – Le Borse europee chiudono in calo, in scia con l’andamento negativo di Wall Street. Sui mercati spira un vento negativo in vista delle decisioni della Fed sul taglio dei tassi. Il dollaro si indebolisce sulle principali valute internazionali mentre sono poco mossi i titoli di Stato. In flessione Francoforte (-1,77%), Parigi (-1%) e Londra (-0,88%).
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA