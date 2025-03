agenzia

Francoforte (-3,54%), Parigi (-1,85%) e Londra (-1,27%)

MILANO, 04 MAR – Le Borse europee chiudono in forte calo la seduta. Sui mercati incombono i timori per gli effetti dei dazi americani. Sui principali listini del Vecchio continente pesa il calo del settore dell’energia, delle auto e delle banche. In flessione Francoforte (-3,54%), Parigi (-1,85%) e Londra (-1,27%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA