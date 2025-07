Borsa: l’Europa conclude debole, Madrid -1,4%

agenzia

In Spagna pesano energia e banche. Fiacche Parigi e di Amsterdam

MILANO, 04 LUG – Mercati azionari del Vecchio continente in generale ribasso: senza poter contare sulle indicazioni di Wall street, chiusa per il giorno dell’Indipendenza, la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha ceduto l’1,4% con la debolezza delle banche e di alcuni titoli dell’energia come Repsol, che ha ceduto il 3,5%. I listini di Parigi e di Amsterdam hanno perso lo 0,7%, con Francoforte in ribasso dello 0,4% e la Borsa di Londra piatta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA