Borsa: l’Europa conclude debole, Parigi -1,5%

Pesanti anche Madrid e Francoforte, in tenuta Londra

MILANO, 25 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in calo: la Borsa peggiore è stata quella di Parigi, che ha chiuso con una perdita dell’1,5%, appesantita dagli scivoloni di titoli come Vinci (-5%), Axa, Bouygues e Veolia che hanno ceduto quattro punti percentuali. Pesante anche Madrid (-1% finale), seguita da Francoforte (-0,5%) e Amsterdam (-0,2%). In marginale rialzo (+0,1%) la chiusura di Londra.

