Borsa: l’Europa conclude in ampia crescita, Parigi +2,6%

Forti tutti i listini dopo stop ai dazi su smartphone e computer

MILANO, 14 APR – Mercati azionari del Vecchio continente in chiaro rialzo: dopo la pausa decisa da Trump sui dazi per smartphone e alcuni tipi di computer, nella prima seduta della settimana la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento del 2,7%, seguita da Parigi in crescita del 2,6%. Molto bene anche Amsterdam e Madrid, salite entrambe del 2,4%, mentre Londra ha concluso con un rialzo del 2,1%.

