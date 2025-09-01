agenzia
Borsa: l’Europa conclude in tenuta, positiva Francoforte (+0,4%)
Piatti gli altri listini con Wall street chiusa per il Labor day
MILANO, 01 SET – Mercati azionari del Vecchio continente piatti, con una marginale tendenza positiva: la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento dello 0,4%. Conclusione attorno alla parità per gli altri listini, in una prima giornata della settimana priva della guida di Wall street, chiusa per la festività del Labor day.
