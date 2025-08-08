Borsa: l’Europa conclude incerta, bene Madrid (+1%)

agenzia

Parigi positiva. In lieve calo Londra, Francoforte e Amsterdam

MILANO, 08 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità, con l’esclusione di Madrid che ha chiuso in aumento di un punto percentuale grazie soprattutto alla spinta delle banche, con Bbva che per esempio ha registrato un aumento finale del 3%. Il listino di Parigi è salito dello 0,4%, mentre quelli di Londra, Francoforte e Amsterdam hanno ceduto un marginale 0,1%.

