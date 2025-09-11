Sfoglia il giornale

Borsa: l’Europa conferma il rialzo dopo la Bce, Milano +0,64%

Parigi è la migliore con un +0,86%, Francoforte +0,21%

Di Redazione |

MILANO, 11 SET – Le Borse europee si confermano positive dopo che la Bce ha lasciato i tassi fermi. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di quasi tre quarti di punto con i titoli dell’energia e gli industriali in evidenza. Parigi resta la migliore con un rialzo dello 0,86%. Milano guadagna lo 0,64%, Francoforte sale dello 0,21%, Madrid dello 0,4 per cento.

