Borsa: l’Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +0,47%

agenzia

Rimbalza petrolio. Sale l'euro, spread a minimi da dicembre 2009

MILANO, 06 AGO – Le Borse europee si confermano in rialzo alla vigilia della partenza dei dazi e con Wall Street positiva grazie alle trimestrali sopra le attese e mentre salgono le scommessa per un taglio di tassi per settembre da parte della Fed . L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 si muove piatto con lo slancio però dei titoli dell’energia in scia al rimbalzo del petrolio. Il wti sale dell’1,87% a 66,3 dollari e il brent dell’1,8% a 68,8 dollari al barile. Giù invece il gas a 33,8 euro al megawattora con l’aumento dei livelli di stoccaggio. Tra le singole Piazze, Milano sale dello 0,47% con Mps sempre in spolvero (+5,16%) dopo i conti. Sale Generali (2%) che continuerà a valutare le proposte di Mediobanca (+3,8%) Giù Ferrari (-2,3%). Parigi sale dello 0,35%, Francoforte dello 0,21%. Anche Londra è sugli stessi livelli (+0,28%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 79,5 aggiornando i minimi da fine dicembre 2009. Quanto ai cambi, l’euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1626 sul biglietto verde.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA