Borsa: l’Europa frena con dazi e timori su Bce, Milano incerta

Spread a 107 punti base. Vola Stm (+6%) su report, giù Recordati

MILANO, 19 FEB – I mercati azionari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata passando da un cauto ottimismo a un leggero calo: la Borsa peggiore è quella di Madrid che cede quasi un punto percentuale, seguita da Francoforte in ribasso dello 0,7%. Parigi perde lo 0,6%, Londra lo 0,4% e Amsterdam lo 0,3%, con Milano incerta che oscilla attorno alla parità. A pesare sui listini le preoccupazioni crescenti per i dazi statunitensi e soprattutto le dichiarazioni di Isabel Schnabel, componente del Comitato esecutivo della Banca centrale europea che, in un’intervista al Financial Times, afferma come la Bce si stia “avvicinando al punto in cui i tassi non sono più restrittivi” e in cui “potremmo dover mettere in pausa, o interrompere, la loro riduzione”. In questo quadro è aumentata anche la tensione sui titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che viaggia sui 107 punti base e il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,61%, con una crescita di 7 ‘basis point’ rispetto alla chiusura di ieri. In Piazza Affari tra i titoli principali resta molto debole Recordati, in calo di oltre 6% a 55,95 euro, che si avvicina ai 55,7 euro del collocamento del 5% concluso da Rossini (fondo Cvc) nella notte. Brunello Cucinelli cede il 2,2%, con Stellantis in calo dell’1,6%. Piatte le banche, ancora in rialzo Leonardo (+2% a 35,7 euro). Corre sempre Stm, che sale del 6,8% a 24,7 euro dopo il report positivo di Jefferies.

