Borsa: l’Europa frena in attesa dei dati Usa, debole Milano

agenzia

A Piazza Affari banche fiacche. Salgono i bond trainati dai Gilt

MILANO, 03 LUG – Si indeboliscono le Borse europee sul finire della mattinata con gli investitori che restano alla finestra in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano del primo pomeriggio. Londra sale dello 0,4%, Francoforte (+0,04%) e Parigi (-0,06%) sono poco mosse mentre Piazza Affari indossa la maglia nera (-0,35%) appesantita dall’andamento fiacco del comparto bancario. Il mercato si attende un indebolimento dell’occupazione americana e una frenata delle assunzioni, su cui si dovrebbero vedere i primi effetti delle politiche commerciali e sull’immigrazione del presidente Donald Trump. I numeri serviranno agli investitori anche per ragionare su nuovi possibili tagli dei tassi della Fed per stimolare l’economia. Il mercato obbligazionario è ben intonato, con i rendimenti dei titoli di Stato in calo: il Btp cede 4 punti base con lo spread con il Bund in flessione a 85 punti base e il rendimento al 4,72%. Molto bene i Gilt, i titoli di Stato britannici, che recuperano quasi 8 punti base, dopo le vendite della vigilia legate a un possibile cambio al Tesoro britannico. A Piazza Affari arrancano Unicredit (-1,2%), Moncler (-1,2%), Buzzi (-1,2%), Popolare di Sondrio (-1%), A2A (-0,9%) e Bper (-0,9%) . In flessione Mps (-0,6%) dopo l’ok della Consob all’ops su Mediobanca (invariata) mentre si muovono in controtendenza Saipem (+1,1%), Amplifon (+1,1%), Campari (+0,9%), Stm (+0,8%) ed Eni (+0,6%). Sul fronte valutario l’euro è poco mosso sul dollaro, a ridosso di quota 1,18, mentre sul fronte energetico il petrolio perde l’1% con il Brent a quota 68,4 dollari al barile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA