Borsa: l’Europa guarda ai tagli Fed, l’oro a nuovi massimi

Listini fiacchi. Tensioni in Medioriente, corre il petrolio

MILANO, 26 AGO – Borse europee incerte nella prima parte della mattinata dopo aver festeggiato venerdì l’annuncio da parte del presidente della Fed, Jerome Powell, di una svolta nella politica monetaria americana. I listini, che guardano all’entità dei tagli di settembre della Fed, si muovono non distanti dai massimi che precedevano la correzione di inizio agosto, con Milano e Francoforte che cedono lo 0,3%, Madrid lo 0,2% mentre Parigi sale dello 0,2% e Londra è chiusa per festività. Poco mossi anche i future su Wall Street, che mercoledì aspetta la trimestrale di Nvidia, mentre le tensioni in Medio Oriente, con l’attacco israeliano in Libano e la risposta di Hezbollah, surriscaldano il petrolio, con i future sul brent e petrolio in rialzo di oltre l’1%, rispettivamente a 79,8 e 75,6 dollari al barile. L’oro tocca nuovi massimi, a 2.524 dollari l’oncia (+0,5%), in scia alla svolta monetaria della Fed, che indebolisce il dollaro, poco mosso a 1,118 sull’euro, e fa scendere i rendimenti dei Treasury, in flessione di due punti base al 3,78%. Il rendimento del Btp italiano sale invece di due punti base, al 3,58% mentre lo spread con il Bund è poco mosso. A Piazza Affari guidano i ribassi Amplifon (-0,8%), Stm (-0,8%) e Interpump (-0,7%), deboli anche le banche sulla prospettiva di un calo dei tassi, con Mediobanca e Banco Bpm (-0,7%) in testa alle vendite. In controtendenza Tim (+2,1%) sulle voci di un interesse per la quota di Vivendi da parte di potenziali investitori e Nexi (+0,7%).

