Borsa: l’Europa guarda al M.O, Milano soffre

agenzia

Pesanti Stellantis, Saipem e A2A, giù Mps. Sugli scudi Tim

MILANO, 03 OTT – La Borsa di Milano scende, più degli altri listini, in una giornata in cui gli investitori preferiscono vendere sui timori che il conflitto in Medio Oriente possa estendersi e danneggiare l’economia mondiale. I titoli italiani hanno ampliato le perdite (Ftse Mib -1,5%) dopo che il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha parlato di una manovra che richiederà “sacrifici”. Tra i peggiori Diasorin (-4,05%), Stellantis (-4%), Saipem (-3,59%), A2A (-3,3%), Fineco (-3,15%) e Leonardo (-2,5%). In controtendenza una manciata di titoli tra cui Tim (+1,6%). Giù le banche, in particolare Mps (-2,82%) ma anche Mediobanca (-1,33%) e Mediolanum (-2,06%).

