agenzia

Francoforte -0,46%, Parigi -0,12%, Londra -0,23%

MILANO, 19 MAR – Le Borse europee in avvio sono in flessione in attesa della Fed stasera. Francoforte segna un -0,46% con il Dax a quota 23.272 punti. Parigi registra un -0,12% con il Cac 40 a 8.104 punti. Anche Londra è debole. Il Ftse 100 cede lo 0,23% a quota 8.684 punti.

