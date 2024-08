Borsa: l’Europa incerta attende Wall street, Milano -0,2%

agenzia

Sempre in corsa Mps (+8%), positiva Tim, debole Ferrari

MILANO, 06 AGO – Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente che, in una giornata priva di dati macroeconomici di rilievo, sembrano attendere l’avvio di Wall street. Superata la boa di metà seduta la Borsa peggiore è quella di Madrid che scende dello 0,4%, seguita da Parigi e Milano in calo dello 0,2%. Piatta Londra, mentre è in aumento dello 0,2% il listino di Francoforte e dello 0,3% Amsterdam. Spread Btp-Bund calmo attorno ai 148 punti base, con l’euro debole nei confronti del dollaro in calo dello 0,4% a quota 1,09. Il biglietto verde risale anche rispetto al yen, con una crescita dello 0,7% a un rapporto di 145,2. Tra le materie prime l’oro cresce dello 0,3% a 2.452 dollari l’oncia e anche il petrolio guadagna qualche frazione di punto tenendo quota 73 dollari al barile. Con i future sull’avvio di Wall street marginalmente positivi, in Piazza Affari sempre molto bene Mps che, dopo i conti e il nuovo piano, è in crescita dell’8% a 4,7 euro, con Nexi cha sale di quasi tre punti. Positiva Tim (+1,8% a quota 0,21), sempre debole Ferrari che cede l’1,7% 381 euro.

