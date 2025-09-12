Borsa: l’Europa incerta con nuvole sulla Francia, Milano -0,3%

agenzia

Lieve tensione sui titoli di Stato ma gli spread restano stabili

MILANO, 12 SET – Dopo un avvio in terreno marginalmente positivo, mercati azionari del Vecchio continente senza un direzione precisa, anche sui timori di un possibile downgrade da parte della agenzie di rating sulla Francia. Si tratta comunque di movimenti leggeri, con la Borsa di Parigi che cede lo 0,4%, mentre Milano e Madrid perdono lo 0,3%. In calo dello 0,2% Francoforte, con Amsterdam e Londra che mantengono un rialzo frazionale. In leggera tensione i titoli di Stato europei, ma il rialzo dei rendimenti è piuttosto omogeno: lo spread tra Italia e Germania resta così stabile sui 79 punti base, quello con Parigi attorno alla parità. Calmo l’euro su quota 1,172 contro il dollaro. In questo clima in Piazza Affari tra i titoli principali Stellantis scende del 2,4% dopo la corsa di ieri, con Ferrari e Unicredit in calo di circa un punto percentuale. Solida Leonardo in aumento dello 0,9%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA