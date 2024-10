Borsa: l’Europa lima i rialzi dopo i dati Usa, Milano +0,2%

agenzia

Le trimestrali confortano gli investitori, corrono i bond

MILANO, 24 OTT – Proseguono positive ma limano i rialzi le Borse europee, dove gli investitori sono stati confortati dal flusso di trimestrali in arrivo oggi con Barclays (+5,3%), Renault (+4,8%), Unilever (+3,3%) e Saipem (+4,5%) in bella evidenza in scia ai conti. Francoforte (+0,6%) guida i rialzi davanti a Parigi (+0,4%), Milano (+0,2%) e Londra (+0,2%). A New York il Nasdaq sale dello 0,6%, trascinato dai risultati di Tesla (+16%), mentre l’S&P 500 avanza dello 0,2%. I dati su sussidi di disoccupazione, vendite di nuove case e indice pmi hanno confermato la solidità dell’economia americana, rendendo più remota la possibilità che la Fed debba usare la mano pesante sui tassi. Bene i titoli di Stato con il rendimento del Btp in calo di sei punti base e il Treasury di quattro mentre lo spread tra i bond italiani e il Bund si restringe di un punto a quota 120. Sul fronte energetico il petrolio gira in leggero calo (-0,3%) con il Wti a 70,5 dollari e il Brent a 74,7 dollari. A Piazza Affari la maglia rosa va a Saipem (+4,1%) davanti a Moncler (+1,8%) mentre perde giri Stellantis (+1,7%) rispetto ai massimi di seduta. Bene anche Cucinelli (+1,5%), Iveco (+1,1%), e Amplifon (+0,9%). Le vendite si concentrano su Nexi (-2%), Pirelli (-1,4%) e sui bancari, che scontano i contributi più alti del previsto alla manovra, con in testa Mps (-1,4%) e Banco Bpm (-1,1%). Male anche Italgas (-1,5%) dopo i conti.

