Borsa: l’Europa lima i rialzi, Parigi +1,8%, Milano +1,6%

Euro e spread sui livelli dell'avvio, bene i titoli bancari

MILANO, 01 LUG – Dopo una partenza molto forte sull’esito del primo turno elettorale in Francia, la Borsa di Parigi riduce di qualche frazione i guadagni, con l’indice Cac 40 che sale dell’1,8%. In un clima piuttosto volatile, anche Piazza Affari lima il rialzo con un aumento dell’1,6%, seguita da Madrid che sale dell’1,2%. Più cauti i listini azionari di Francoforte e Londra, in positivo di mezzo punto percentuale, con Amsterdam in aumento dello 0,3%. Euro sempre in leggero rialzo contro il dollaro a 1,075. Lo spread tra Francia e Germania è a 75 punti base sui minimi da due settimane, con il differenziale italiano nei confronti di Berlino poco sotto i livelli dell’avvio a 152 ‘basis point’. In Borsa a Milano sempre molto bene le banche, con Mps e Bper che sfiorano una crescita del 5%, seguite da Unicredit (+3%). La Popolare di Sondrio e Banco Bpm sono affiancate con un rialzo del 2,7%. Tim sale dell’1,6% in linea con il listino generale, mentre Erg registra una limatura dello 0,4%.

