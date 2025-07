Borsa: l’Europa migliora dopo il pil dell’Eurozona

agenzia

Sui listini effetto trimestrali. Milano +0,3% con Iveco e Bper

MILANO, 30 LUG – Le Borse europee migliorano leggermente dopo il dato sul pil dell’eurozona del secondo trimestre, migliore delle attese, mentre ora l’attenzione si sposta sugli Usa, dove sono attesi i dati sul pil e le decisioni della Fed in materia di politica monetaria. Parigi sale dello 0,6%, Milano dello 0,3% e Francoforte dello 0,1% mentre Londra riduce le perdite allo 0,2%, appesantita dal calo di Hsbc (-2,4%) dopo i conti. Positivi anche i future su Wall Street che continua a macinare record in attesa tra oggi e domani, delle trimestrali di Meta, Microsoft, Apple e Amazon. Proprio il grande afflusso di conti continua a movimentare i listini europei: oltre a Hsbc vanno male Worldline (-4,1%), Adidas (-6,2%), Hermes (-3,2%), Santander (-2,2%) mentre avanzano Porsche (+3,3%) e Ubs (+1,9%). A Piazza Affari crolla Amplifon (-25%) dopo i conti deludenti e il taglio della guidance mentre avanzano Iveco (+2,8%), la cui cessione a Tata e Leonardo si avvicina, Bper (+1,9%) e Popolare di Sondrio (+1.5%), in una seduta positiva per tutti i bancari.

