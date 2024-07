Borsa: l’Europa migliora in attesa dei risultati, Milano +0,68%

agenzia

Svetta Mediobanca, girano in positivo i futures Usa

MILANO, 23 LUG – Le Borse europee hanno allungato il passo con il miglioramento dei futures su Wall Street, che sono passati tutti in rialzo. L’attenzione dei mercati dalle vicende elettorali americane si sposta ora sulle trimestrali a partire da quelle di Tescla e Alphabet in arrivo oggi come pure, a Parigi (+0,48%, i conti di Lvmh (+1,2%) attesi in miglioramento. Sempre sul listino francese bene Essilorluxottica (+0,97%) sulle ipotesi di un accordo anche con Google negli occhiali. Francoforte resta la migliore (+1,17%) malgrado lo scivolone di Porsche (-4,2%) mentre la holding che controlla anche Volkswagen (-0,47%) cede lo 2,3%: la casa di automobili di lusso ha tagliato le previsioni sui ricavi per le mancate forniture di alluminio che rallentano la produzione di alcuni modelli. Restano deboli i semiconduttori a partire dalla tedesca Infineon (-2,6%) e dalla italo-francese Stm (-1,41%), maglia nera a Milano dove l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,68% grazie a Mediobanca (+2%), Diasorin (+1,16%) e Poste (+1,14%). Eni (+0,87%) ha intanto limato i guadagni messi a segno in avvio grazie all’esclusiva a Kkr per una quota di Enilive. E’ passata poi in calo Tim (-0,56%) che aveva tentato un rimbalzo nella prima parte della mattinata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA