Borsa: l’Europa negativa attende la Fed, Milano cauta (-0,2%)

agenzia

Debole il lusso, operatori guardano alla Fed dopo dati Usa

MILANO, 08 OTT – I mercati azionari del Vecchio continente guardano al giro di boa della giornata tutti in calo, appesantiti dai titoli del lusso che pagano lo scivolone della Borsa di Hong Kong. Gli operatori avvertono anche qualche incertezza sul programma di taglio dei tassi da parte soprattutto della Fed, che potrebbe frenare dopo i dati confortanti dal mercato del lavoro Usa. La Borsa più pesante è quella di Londra, che scende dell’1,1%, seguita da Parigi in calo dello 0,7% e Amsterdam che scende di mezzo punto. Francoforte è limata dello 0,2%, in parte confortata dal dato della produzione industriale tedesca migliore delle stime. Sullo stesso piano Piazza Affari (-0,2%), dove Moncler e Cucinelli cedono due punti percentuali. In rialzo invece del 2,3% Diasorin e dell’1,6% Italgas. Calmo lo spread sui 132 punti base, mentre nel settore energia il gas perde l’1,5% sotto i 40 euro al Megawattora, con il petrolio che cede il 2% poco sopra i 75 dollari al barile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA