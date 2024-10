agenzia

Parigi cede lo 0,17%

MILANO, 04 OTT – Avvio debole per le Borse europee in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Parigi cede lo 0,17%, Francoforte e Londra entrambe lo 0,24 per cento.

