Pesante Madrid, Parigi in calo dello 0,5%

MILANO, 24 MAG – Mercati azionari del Vecchio continente tutti in negativo in avvio di giornata: le Borse di Amsterdam e Francoforte sono in ribasso dello 0,8%, con Londra in calo dello 0,7%. La più pesante in partenza è Madrid, che cede un punto percentuale, mentre Parigi perde lo 0,5%.

