Borsa: l’Europa piatta aspetta i dati Usa, Milano sulla parità

Euro debole contro il dollaro, spread stabile sugli 80 punti

MILANO, 05 AGO – I mercati azionari del Vecchio continente proseguono in un seduta tranquilla, con una leggera frenata rispetto all’avvio. La Borsa migliore è quella di Francoforte, che cresce dello 0,4%, seguita da Londra in aumento dello 0,3%. Sulla parità i listini di Parigi, Milano e Amsterdam, con Madrid in calo dello 0,4%. Gli operatori sembrano attendere soprattutto la raffica di dati macro dagli Stati Uniti del pomeriggio (come l’indice Ism non manifatturiero di luglio) anche per rafforzare le ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Fed in settembre. L’euro cede qualche frazione contro la divisa Usa a quota 1,153, mentre il Bitcoin è piuttosto stabile sui 114mila dollari. Spread Btp-Bund stabile sugli 80 punti base. Sul fronte dell’energia il gas ad Amsterdam è in calo di circa un punto percentuale a 33,9 euro al Megawattora, mentre il petrolio è piuttosto stabile e prova a tornare sui 66 dollari al barile. In questo contesto tra i titoli maggiori di Piazza Affari spicca il rimbalzo del 2,2% di Amplifon, seguito da Leonardo in crescita dell’1,4%. Dopo l’avvio sostenuto, Mediobanca sale di un modesto 0,3%, con Mps in calo dello 0,8%.

