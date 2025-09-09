Borsa: l’Europa piatta dopo l’avvio di Wall street, Milano +0,3%

agenzia

Spread Italia-Francia sulla parità, euro in calo, forte l'oro

MILANO, 09 SET – Mercati azionari senza una direzione precisa dopo l’avvio di Wall street: Milano cresce dello 0,3%, seguita da Parigi (in aumento dello 0,2% avendo già scontato la crisi di Governo) e Londra, che sale dello 0,1%. In calo dello 0,6% Francoforte. Lo spread tra titoli di Stato italiani a 10 anni e gli omologhi francesi oscilla sempre sulla parità, mentre quello con la Germania resta sugli 81 punti base dell’apertura. Euro in leggero calo contro il dollaro a quota 1,17. Oro sempre molto forte 3.680 dollari all’oncia per il future a dicembre. In questo clima in Piazza Affari prosegue la corsa di Mps e Mediobanca, che guadagnano il 4% dopo il successo dell’Opas della banca toscana. Bene anche Saipem ed Eni, in rialzo rispettivamente dell’1,7% e dell’1,6%. Qualche vendita su Leonardo e Stm, che cedono oltre un punto percentuale, mentre rimane pesante Campari, in calo del 3% a 5,79 euro.

