Borsa: l’Europa prosegue fiacca dopo i tassi Bce, Milano -0,3%

agenzia

Future Usa contrastati, ultima seduta prima di Pasqua

MILANO, 17 APR – Si mantengono fiacche le principali borse europee dopo l’annuncio della Bce sui tassi, in calo dello 0,25% come da stime, mentre i future Usa sono contrastati. Nell’ultima seduta prima di Pasqua la meno debole è Madrid (-0,15%), Milano cede circa lo 0,3%, Francoforte e Londra lo 0,6% e Parigi lo 0,8%. In rialzo a 119 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento italiano in rialzo di 2,8 punti al 3,72%, al pari di quello tedesco che sale invece al 2,53%. Risale il dollaro a 0,88 euro e 0,76 sterline, mentre appare piatto l’oro (+0,07% a 3.330,07 dollari l’oncia). In rialzo anche il greggio (Wti +1,3% a 63,28 dollari al barile) e il gas (+0,23% a 35,4 euro al MWh). Segno meno per tutti i settori, a partire da quello dei semiconduttori con Asml (-1,13%) e Infineon (-0,6%). Più cauta Stm (-0,2%). Deboli gli automobilistici Bmw (-0,94%) e Mercedes (-0,64%), poco mosse invece Stellantis ( e Ferrari (-0,3% entrambe). In campo bancario cedono Unicredit (-0,91%), Bper (-0,8%), Intesa (-0,72%) ed Mps (-0,71%), la cui assemblea degli azionisti è in corso per deliberare sull’aumento di capitale a servizio dell’offerta di scambio su Mediobanca (+0,03%). Deboli Bnp (-1,03%), SocGen (-0,782%), e Commerzbank (-0,8%)

