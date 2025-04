Borsa: l’Europa prosegue stabile dopo Wall street, Milano -0,6%

agenzia

Calmo lo spread, in calo l'euro a 1,146 contro il dollaro

MILANO, 22 APR – Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l’avvio positivo di Wall street, con Milano debole (-0,6%) nella giornata di stacco cedole per diversi titoli a elevata capitalizzazione. In Europa i listini vanno da un calo dello 0,2% di Francoforte alla crescita dello 0,3% di Madrid, mentre tra i gruppi principali di Piazza Affari resta ampiamente negativo Prysmian che cede il 3,5% a 42,5 euro insieme all’intero settore dopo l’ipotesi di una pausa sulla realizzazione di nuovi data-center da parte di Amazon. Debole Banca Mediolanum (-2,6%) con Generali che è il migliore tra i finanziari in aumento dell’1,3%. Bene anche Inwit (+1,4%) ed Enel, che sale dell’1,5%. Per il resto sui mercati spicca sempre l’oro dopo gli attacchi del presidente Usa Trump a quello della Fed Powell, con il ‘bene rifugio’ per eccellenza che tiene sopra i 3.400 dollari dopo aver superato in avvio quota 3.500. Calmo lo spread Btp-Bund sui 117 punti base, in calo l’euro (-0,5%) contro il dollaro a quota 1,146.

