Borsa: l’Europa rallenta il passo, future positivi, Milano +0,3%

agenzia

Spread a 101. Vivaci Stm, Stellantis, Leonardo e Rheinmetall

MILANO, 27 MAG – Rallentano il passo le principali borse europee al traguardo di metà seduta, pur con i future Usa in rialzo. Londra e Francoforte sono le migliori con un rialzo dello 0,8% circa, seguono Milano (+0,35%), Parigi (+0,2%) e Madrid (-0,16%), che gira in negativo. In linea con le stime la fiducia dei consumatori tedeschi, calata comunque sotto i 20 punti. Stabile il mercato dell’auto europeo in aprile, mentre l’inflazione francese segna un calo inatteso dello 0,1%. In Eurozona coerente con le attese sia la fiducia dei consumatori, meglio delle stime invece sia quella sia del settore industriale sia dei servizi. In arrivo dagli Usa gli ordini di beni durevoli, le vendite all’ingrosso, i prezzi delle abitazioni, la fiducia dei consumatori in maggio e l’indice della Fed di Dallas. In rialzo il dollaro sopra quota 0,88 euro e a quasi 0,74 sterline, mentre si assesta a 101 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,6 punti al 3,54% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,53%. Debole il greggio (-0,55% a 61,19 dollari al barile), in calo l’oro (-0,16% a 3.288,12 dollari l’oncia), mentre rallenta con decisione il gas (-1,89% a 36,55 euro al MWh). Positivi i produttori di semiconduttori con Infineon (+2,61%) ed Stm (+2,28%). Svetta Stellantis (+1,8%) tra gli automobilistici mentre in campo industriale salgono Leonardo (+2,53%) e Rheinmetall (+2,25%) in cordata per rilevare la divisione difesa da Iveco (+1,35%), su cui ha fatto un’offerta anche la spagnola Indra Sistemas (+0,22%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA