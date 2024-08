Borsa: l’Europa rallenta in attesa di Wall street, Milano -0,3%

agenzia

Mercato guarda a dati Usa. Debole Stellantis, bene Enel ed Hera

MILANO, 13 AGO – I future sull’avvio di Wall street incerti fanno frenare le Borse europee e con loro Piazza Affari: l’indice Ftse Mib gira la boa di metà giornata in calo dello 0,3%, con Parigi che si muove sullo stesso livello. In calo dello 0,2% Londra e Francoforte, mentre Madrid prova a tenere sulla parità. Gli operatori, tra scambi ridotti per il periodo di piena estate, sembrano comunque attendere i prezzi alla produzione dagli Usa e soprattutto il dato dell’inflazione statunitense di domani, cruciale per capire se la Federal reserve potrà accelerare nel programma di riduzione dei tassi. In calo la tensione sul settore dei titoli di Stato, con il rendimento del Btp a 10 anni in discesa al 3,61% e lo spread con la Germania a quota 140. Petrolio sempre di qualche frazione sotto gli 80 dollari al barile. Così in Borsa a Milano Saipem, Fineco, Stellantis e Interpump cedono l’1,6%, con Bper in calo di un punto percentuale e mezzo. Tim scende dell’1% dopo una partenza positiva sulla cessione della quota residua del 10% in Daphne 3, che detiene il 29,9% di Inwit, mentre tengono attorno a una crescita dell’1% Enel ed Hera.

