Borsa: l’Europa resta debole e attende dati Usa, Milano tiene

agenzia

Francoforte -1,2% paga 'warning' di Airbus. Calmo lo spread

MILANO, 25 GIU – Mercati azionari del Vecchio continente sempre tendenzialmente negativi: Francoforte resta ampiamente la Borsa peggiore e cede l’1,2% con diversi titoli industriali pesanti e Airbus in particolare che perde il 10% dopo aver visto i target per l’anno. In calo dello 0,6% Parigi, dello 0,2% Amsterdam e dello 0,1% Milano, con Madrid e Londra che provano a raggiungere la parità. Calmo lo spread tra Btp e Bund sempre attorno a quota 150 punti base. Gli operatori sembrano aspettare indicazioni dall’Eurogruppo e soprattutto i dati macroeconomici dagli Usa del pomeriggio, con l’attenzione concentrata sulla fiducia dei consumatori che sarà pubblicata alle 16. In questo clima, in Piazza Affari Leonardo è il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione e perde oltre il 3% in scia al ‘warning’ di Airbus, con Stm in calo di due punti percentuali. Tim cede poco più di un punto percentuale, mentre crescono in linea con il settore i gruppi dell’energia. Eni e A2a sono infatti in rialzo attorno al punto percentuale, Enel in aumento dell’1,7% e Saipem cresce di oltre due punti. Calme le banche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA