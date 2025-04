Borsa: l’Europa riduce i cali, bene le auto con Volkswagen

agenzia

Milano -1,9%, giù i farmaceutici e i petroliferi

MILANO, 09 APR – Provano a ridurre le perdite le Borse europee grazie ai futures Usa che hanno quasi annullato i ribassi. Le vendite colpiscono soprattutto i farmaceutici dopo che Donald Trump ha annunciato nuovi dazi e i titoli dell’energia col petrolio ancora in calo. La peggiore è Francoforte (-2,5%) fra vendite che non risparmiano nessun settore anche se a Milano (-1,9%) ha ridotto le perdite Stm (-3%). Fra i titoli dell’auto Stellantis ha cambiato direzione e guadagna l’1,6%, l’unica con segno positivo insieme a Iveco (+0,85%) sulla scia del recupero di Volkswagen (+1,8%) che ha annunciato consegne in crescita. Saipem invece guida i cali (-5,2%) insieme a Recordati (-4,3%). Si è ridotto intanto lo spread Btp-Bund a 127,8 punti base.

