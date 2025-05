Borsa: l’Europa riduce il calo, Milano -1,3% con le cedole

agenzia

Si allenta la tensione sui titoli di Stato. Dollaro resta debole

MILANO, 19 MAG – Le Borse europee riducono i cali, in scia con Wall Street. Sotto i riflettori resta l’economia americana dopo il declassamento da parte di Moody’s del rating Usa. Si placa la tensione sui rendimenti dei titoli di Stato mentre il dollaro resta debole sulle principali valute. L’indice stoxx 600 cede lo 0,2%. Girano in positivo Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,1%). Giù Milano (-1,3%), dove però pesa lo stacco delle cedole che ha un impatto dell’1,77% sul listino principale. Restano fiacche Parigi (-0,3%) e Londra (-0,2%). A Piazza Affari in flessione Moncler (-2,7%) e Cucinelli (-2,2%). Male anche Stm (-1,6%), Stellantis (-1,3%) e Campari (-1,2%). Corrono le banche con Mps (+5,1%), Bper (+4,6%), Popolare Sondrio e Banco Bpm (+3,4%).

