Borsa: l’Europa ritocca ancora massimi, Milano la più tonica

Piatte Parigi, Francoforte, Londra. In rialzo Madrid

MILANO, 30 AGO – Le Borse europee ritoccano ancora i massimi storici in una settimana in cui si sono rafforzate le scommesse di un taglio dei tassi tanto in Europa, quanto negli Stati Uniti. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto percentuale a 525,5 punti. La più tonica tra le Piazze finanziare resta Milano con il Ftse Mib che guadagna lo 0,54% a 34.376 punti. Piatte invece Parigi (+0,01%) Francoforte (+0,04%) e anche Londra (+0,03%). Madrid sale dello 0,38%.

