Borsa: l’Europa sale con le trimestrali, vola Burberry

agenzia

Bene anche Siemens e Asml. Milano avanza dello 0,3%

MILANO, 14 NOV – Borse europee in cauto rialzo dopo le prime contrattazioni, con solo Londra che fatica ad agganciare la parità (-0,1%). Francoforte avanza dello 0,6%, Milano dello 0,3% e Parigi dello 0,2%, in una giornata in cui attesi il dato finale sul Pil dell’Eurozona e i verbali della Bce, mentre dagli Usa arriveranno prezzi alla produzione, sussidi di disoccupazione e in serata parlerà il presidente della Fed, Jerome Powell. I future su Wall Street salgono di meno dello 0,1%. Sulle Borse europee corrono Siemens (+7%) e Burberry (+13%) dopo risultati migliori delle attese. Bene anche il produttore di macchinari per la fabbricazione di microchip, Asml, che mantiene un outlook aggressivo sui ricavi al 2030 in scia alla spinta dell’intelligenza artificiale. A Piazza Affari corrono Mps (+11%) e Banco Bpm (+4,5%) dopo il collocamento da parte del Tesoro del 15% del Monte. Poco mossi i titoli di Stato con il rendimento del Btp che guadagna un punto base, al 3,61%, mentre lo spread con il Bund scende di un punto a quota 122. In lieve rialzo il petrolio (+0,1%) con il Brent a 72,42 dollari mentre corre il gas in Europa, con i future Ttf in rialzo del 3,5% a 45,2 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA