Borsa: l’Europa termina debole, brilla solo Londra

Francoforte -0,14%, Parigi -0,16%

MILANO, 12 APR – Le Borse terminano l’ultima seduta della settimana in ordine sparso. Londra ha brillato (+0,91%) mentre Francoforte e Parigi hanno chiuso in calo rispettivamente dello 0,14% e dello 0,16% Su molti listini ha pesato l’andamento negativo di Wall Street al primo round di trimestrali delle grandi banche . Il riacutizzarsi delle tenisoni in Medioriente per l’attesa di un attacco dell’Iran a Israele hanno in generale spinto gli investitori a privilegiare mercati diversi da quelli azionari, come l’obbligazionario e a comprare beni rifugio come l’oro. In deciso aumento poi il prezzo del petrolio.

