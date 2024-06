Borsa: l’Europa termina in deciso calo, Parigi -1,99%

agenzia

Tornano i timori per la politica francese. Francoforte -1,96%

MILANO, 13 GIU – Seduta decisamente debole per le Borse europee che hanno appesantito le perdite col passaggio in negativo da Wall Street dell’indice S&P 500 che era partito positivo insieme al Nasdaq. A far scattare le vendite nel finale di una giornata, già difficile per i titoli automobilistici e per le banche, ha contribuito il ritorno dei timori sulla futura politica francese se il partito di Marine Le Pen farà il tutto esaurito anche alle prossime elezioni. Parigi ha perso l’1,99%, Francoforte l’1,96% mentre al di fuori della Ue e della zona euro Londra ha limitato i danni (-0,63%).

