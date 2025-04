agenzia

Francoforte +0,27%, Parigi quasi in parità

MILANO, 16 APR – Le Borse europee chiudono quasi tutte in positivo alla vigilia della Bce dalla quale attendono un taglio dei tassi. Francoforte ha terminato in rialzo dello 0,27%, Parigi quasi in parità (-0,07%) . Fuori dall’eurozona Londra è salita dello 0,32 per cento.

