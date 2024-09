agenzia

Fa eccezione solo Milano

MILANO, 23 SET – Seduta positiva per le Borse europee in linea con l’andamento di Wall Street. Fa eccezione solo Milano (-0,24%). Francoforte ha terminato la seduta in rialzo dello 0,68%, Londra dello 0,36%, Parigi con un più modesto guadagno (+0,1%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA