Borsa: l’Europa tiene dopo l’avvio di Wall street, Milano +0,7%

Spread a 79 punti, euro in leggero rialzo. Bene Stellantis

MILANO, 12 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente calmi dopo l’avvio di Wall street e i dati dell’inflazione statunitense: Milano sale dello 0,7%, con Parigi in rialzo dello 0,4%, Londra piatta e Francoforte in calo dello 0,3%. In un clima di aumento dei tassi dei titoli di Stato europei, lo spread Btp-Bund viaggia sui 79 punti in linea all’apertura della seduta, con l’euro il leggero rialzo contro il dollaro a quota 1,165. In Piazza Affari sempre bene Stellantis che sale del 2,4%, seguita dalla Popolare di Sondrio (+2,2%) e Bper, che cresce di due punti percentuali. Piatta Mediobanca, in calo dello 0,4% Mps, debole Campari che cede lo 0,8%.

