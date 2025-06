Borsa: l’Europa tiene dopo l’inflazione Usa, banche calme

agenzia

Spread sui 90 punti base, euro tonico a quota 1,147 sul dollaro

MILANO, 11 GIU – Mercati azionari del Vecchio continente stabili dopo il dato dell’inflazione statunitense di maggio in linea con le attese: la Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,2%, mentre la più pesante è Madrid in calo di mezzo punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si muove sui 90 punti base dopo aver toccato brevemente in apertura il nuovo minimo dal marzo 2015 a quota 89,8 ‘basis point’. Euro solido in aumento dello 0,3% contro il dollaro a 1,147. In Piazza Affari (Ftse Mib +0,1%) tra i titoli principali il più tonico è Azimut che cresce del 2,2%, con Fineco e Unipol in aumento di un punto percentuale. Calme le banche. Debole Saipem in calo di un punto percentuale, pesante Nexi che perde l’1,9%.

