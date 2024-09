Borsa: l’Europa tiene in attesa della Fed, Milano +0,7%

agenzia

L'indice Zew non sposta i mercati. Accelera Nexi, piatta Tim

MILANO, 17 SET – Mercati azionari del Vecchio continente in leggero rialzo, con gli operatori che sembrano aspettare le decisioni di domani della Federal Reserve statunitense. La Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,9%, seguita da Londra in aumento dello 0,8% e da Milano che cresce dello 0,7%. In aumento di mezzo punto percentuale Francoforte e Amsterdam, mentre Parigi è in crescita dello 0,4%, con l’indice del ‘sentiment’ degli investitori istituzionali tedeschi dell’istituto Zew sotto le stime degli analisti che non ha mosso i mercati. La Fed è chiaramente pronta a ridurre i tassi per la prima volta dal marzo 2020, con i mercati che scommettono sull’entità del taglio, se dello 0,25% o dello 0,50%. Giovedì e venerdì attese poi le riunioni della Bank of England e della Banca centrale giapponese, che dovrebbero mantenere i tassi invariati. Lo spread tra Btp e Bund scende a 134 punti base e l’euro resta piuttosto stabile a quota 1,114 contro il dollaro. In Piazza Affari accelera Nexi, che sale del 3%, con Stm e Iveco in aumento oltre i due punti percentuali. Piatta Tim (sempre in crescita attorno ai due punti percentuali le risparmio con l’investimento della Davide Leone and Partners), limate di qualche frazione di punto Erg e Saipem.

