Borsa: l’Europa tiene in attesa di Trump-Putin, Milano +0,7%

agenzia

Debole Amsterdam con scivolone della società di pagamento Adyen

MILANO, 14 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente sempre attorno alla parità in attesa del vertice in Alaska tra Trump e Putin sull’Ucraina. La Borsa migliore resta di qualche frazione quella di Milano, che sale dello 0,7%, seguita da Madrid in rialzo dello 0,6%. In aumento dello 0,2% Parigi e Francoforte, piatta Londra, in calo dello 0,9% Amsterdam appesantita dallo scivolone del 17% della piattaforma di pagamento Adyen dopo stime di crescita deboli. Lo spread tra Btp e Bund oscilla attorno ai 77 punti punti base, con l’euro fiacco (-0,2%) contro il dollaro a quota 1,167. Bitcoin sotto i 122mila dollari dopo il picco a 124mila della notte. In questo clima in Piazza Affari spicca Leonardo che sale del 2% in un momento di forti oscillazioni per il settore della Difesa. Bene anche Buzzi (+1,9%), con Generali che ha accelerato e cresce dell’1,4% fino a 34 euro. Calme le banche, in calo dello 0,3% Moncler.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA