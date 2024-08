Borsa: l’Europa tiene, in attesa di Wall street e dei dati Usa

agenzia

Milano sulla parità, in leggero rialzo i rendimenti dei bond

MILANO, 22 AGO – Pochi movimenti sui mercati azionari europei in attesa dei dati macroeconomici dagli Stati Uniti (soprattutto le richieste di disoccupazione e gli indici Pmi) e dell’avvio di Wall street. La Borsa migliore è quella di Madrid, che sale dello 0,7%, seguita da Amsterdam in rialzo di mezzo punto percentuale. In aumento dello 0,2% Parigi e Francoforte, mentre Londra sale dello 0,1% e Milano ondeggia sulla parità. Gli operatori si concentrano anche sull’apertura del vertice dei banchieri centrali di Jackson Hole e sono in leggero rialzo i rendimenti dei titoli di Stato europei ma, trattandosi di un trend comune, gli spread restano stabili. In particolare quello tra Btp e Bund a 10 anni si muove attorno a quota 135 punti. L’euro è in leggero calo a 1,113 contro il dollaro, dopo i massimi da un anno registrati nella serata italiana di ieri. In questo quadro in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione Brunello Cucinelli sale dell’1,4% e Diasorin dell’1,1%, mentre il titolo più debole è Unipol in calo dell’1,3%.

